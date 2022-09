Danilo destaca Rafa, João Mário e Otamendi: «Benfica tem uma grande equipa»

Danilo já defrontou várias vezes o Benfica e diz saber bem o que esperar do jogo da 2.ª jornada da Liga dos Campeões frente às águias (amanhã, 20 horas)."É uma grande equipa com uma história incrível. Respeito-os muito, tem bons jogadores como João Mário, Rafa; jogadores com muita experiência como Otamendi. Temos experiência porque já defrontámos equipas portuguesas no passado", afirmou o lateral ex-FC Porto, que deixou ainda elogios a Roger Schmidt: "Têm um treinador que soube deixar a sua marca."Consciente da importância da partida desta quarta-feira, o defesa reconhece que a Juventus precisa de evoluir para retomar o percurso das vitórias, nomeadamente no jogo frente às águias. "Temos de ganhar. Precisamos de ser equilibrados e correr de forma inteligente. Temos de melhorar e há que fazê-lo rapidamente, começando com o próximo jogo", salientou. "O jogo será decisivo como todos, mas torna-se ainda mais importante por não termos vencido na primeira jornada. Não devemos sentir muita pressão", acrescentou.Com o clube de Turim a ocupar o oitavo lugar da Serie A, algo raro na história do clube, Danilo acredita que o apoio dos adeptos vai ser importante para a equipa dar a volta por cima. "Será uma bela noite de Liga dos Campeões. Os nossos adeptos vão dar-nos um impulso e temos de aproveitar isso. Precisamos de dar um passo em frente, também em termos de mentalidade, para conseguirmos as vitórias que este clube exige", frisou, dando como exemplo a segunda parte frente ao PSG, na derrota por 2-1. "A segunda parte mostrou-nos que devemos sempre acreditar em nós."Depois de se ter destacado como lateral no FC Porto, Danilo tem atuado a central, ultimamente, na Juventus, e mostrou-se agradado com estas funções. "Já joguei várias vezes nessa posição e até gosto mais", assegurou o internacional canarinho.