Danilo: «Guardiola deve posicionar a mulher e os sofás em casa como se fossem jogadores»

Danilo, ex-FC Porto e atualmente ao serviço da Juventus, lembrou algumas das mudanças que viveu quando se transferiu do Manchester City para o clube italiano. Em entrevista ao diário 'La Repubblica', o lateral-direito, que nos bianconeri é frequentemente utilizado no meio-campo, falou sobre a adaptação à Serie A e revelou um facto curioso sobre Guardiola, treinador que o orientou nos citizens entre 2017 e 2019.





"Com ele [Guardiola], mudei a maneira de ver as coisas. Joguei pouco, também por culpa de uma lesão, mas é verdade que não é fácil ter uma relação com ele: nunca está tranquilo, pensa em futebol o dia todo. Na minha opinião, quando está em casa, deve posicionar a mulher e o sofá como se fossem jogadores", confessou.Questionado acerca da mudança no seu estilo de jogo nos últimos anos, o brasileiro frisou já não ser "a mesma pessoa". "Não sou o mesmo jogador que era há dez anos. Antes talvez gostasse de cruzar ou de marcar, agora prefiro uma construção bem feita, um passe perfeito. Nas mudanças é preciso paciência. É preciso esperar que o jogo e as ideias amadureçam. Leva tempo para [as ideias] entrarem na cabeça dos jogadores".O antigo lateral do FC Porto confessou ainda o gosto pela leitura, difícil de por em prática numa fase inicial graças à barreira da língua."Pensei que o italiano era mais fácil. No início foi muito difícil compreender, principalmente o Sarri. Procurei um professor, mas chegou a pandemia e tivemos de parar com as aulas. Durante o confinamento, comecei a ler livros e jornais em italiano, a ver programas, e aprendi. Gosto muito de ler. Tenho um grande orgulho em olhar para a minha biblioteca com tudo o que li. Nós, jogadores de futebol, temos dinheiro e possibilidades que outros não têm e tendemos a parar. Mas isso está errado. O mundo é grande, há muito que saber, a informação é básica. Precisamos de estar atualizados", referiu, antes de revelar um dos grandes desejos da mãe."Gostava de me inscrever na universidade para fazer a minha mãe feliz...", concluiu.