Danilo impressionado com Ronaldo: «Tem 36 anos, não descansa nem quer descansar»

Danilo mostra-se impressionado com a disponibilidade física que Cristiano Ronaldo mostra aos 36 anos. O defesa da Juventus, que passou pelo FC Porto, contou numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca' que "é incrível" trabalhar ao lado do português.





"Coincidi com o Cristiano Ronaldo dois anos no Real Madrid e voltámos a encontrar-nos na Juventus. Muitos seguem-no à distância e eu tenho a honra de fazer parte da sua história. Vê-lo trabalhar dia a dia, marcar golos, a sua ambição de ganhar... é incrível."Onde está o limite do Ronaldo? "Ele é que os define", acrescenta Danilo. "Enquanto continuar com esta motivação não vejo limites, pode continuar até quando quiser. Fisicamente ele é incrível, tem 36 anos e joga os jogos todos. Não descansa e não quer descansar. É um futebolista diferente de todos."A Juventus defronta hoje o FC Porto, no segundo jogo dos oitavos-de-final da Champions, e o defesa brasileiro conta como foi regressar a uma casa que bem conhece na primeira mão. "Não foi fácil voltar ao Dragão e jogar contra o FC Porto. Não gostei da sensação... Mas agora estou na Juventus e tenho de dar o melhor de mim em casa jogo. Não vou jogar o segundo jogo [cumpre castigo por acumulação de amarelos], mas vou ser mais um 'tifosi'."