Danilo: «Já passei por muitos países e vários clubes a tentar ser feliz...»

Danilo foi decisivo, este domingo, no empate da Juventus no terreno da Atalanta (1-1) com um golo apontado já para lá dos 90 minutos. No final do jogo, o defesa brasileiro, ex-FC Porto, confessou que foi um momento que significou muito, frisando que tem passado por vários países e muitos clubes "à procura de ser feliz"."Claro que beijei o símbolo! Dedico o golo a toda a equipa. Temos passado por momentos muito maus nestes últimos meses, e temos ficado calados e trabalhado. Também significa muito para mim. Tenho passado por muitos clubes de pelo menos três países, a tentar encontrar uma equipa onde possa fazer o meu trabalho, ser feliz e jogar futebol. Aqui encontrei esta oportunidade", referiu o jogador canarinho de 30 anos, antes de destacar a chegada de Vlahovic."O treinador disse que podiam jogar todos na frente desde que corressem. E estão a fazê-lo muito bem. Dybala lutou até ao fim, Vlahovic foi à guerra... é tudo menos fácil, e é por isso que temos de seguir este caminho: trabalhar, tranquilos, fazer o que o treinador nos pede e no final do ano podemos ganhar algo especial. E obrigado ao Dybala pela assistência!", terminou.