Danilo: «Não foi agradável ser ameaçado pela UEFA e pela FIFA»

Agora que o projeto da Superliga foi colocado provisoriamente na gaveta, sucedem-se mais reações por parte de jogadores de equipas envolvidas nessa polémica e, ao contrário do que se viu em Inglaterra, de Itália chegam vozes com opiniões distintas. É o caso de Danilo, jogador da Juventus, que à Sky Sport comentou a situação e deixou duras críticas à postura da UEFA e da FIFA, considerando mesmo que se estes organismos se preocupassem com os futebolistas não os fariam disputar tantos jogos no contexto atual.





"O presidente [da Juventus] já falou anteriormente, já nos disse para estarmos tranquilos, que ele queria fazer algo de bom para o futebol, para todos nós. Mas nós, os jogadores, já temos tanta coisa em que pensar, com jogos e treinos, não nos podemos permitir gastar energias com uma Superliga que não foi em frente. Mas penso que, se os 12 clubes aceitaram este novo projeto, é porque viram que são necessárias algumas mudanças no futebol", começou por dizer o defesa."Não sei se este projeto teria sido o melhor, mas é normal que agora falemos todos sobre algumas mudanças para salvar o futebol, porque a Covid teve impacto em todas as áreas da vida, no futebol também. Penso que se a UEFA se preocupasse tanto com os jogadores não nos fazia viajar tanto no meio de uma pandemia, não nos fazia jogar tantos jogos num ano tão difícil. Posso dizer que, para mim como jogador, não foi agradável ser ameaçado pela UEFA e pela FIFA", concluiu.Lembre-se que a UEFA lançou a ameaça clara de que os jogadores que disputassem a Superliga seriam impedidos de disputar jogos de seleções, nomeadamente Europeus ou Mundiais.