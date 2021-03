De Ligt está em dúvida para o jogo com o FC Porto

Não é só o FC Porto que está com problemas no centro da defesa. A lesão de De Ligt criou mais um dilema a Andrea Pirlo, que não pode contar com o lesionado Chiellini, e Bonucci está a regressar agora à competição. O holandês vai ser reavaliado, devido a uma contusão, para saber se pode defrontar os dragões, tal como Dybala.

Quem está fora das contas do técnico italiano é o médio uruguaio Bentancur, a contas com Covid-19, para além do ex-FC Porto Danilo, que terá de cumprir castigo.