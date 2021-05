De Ligt: «Não gosto de roupa de estilistas e na Juventus riem-se da forma como me visto»

Matthijs de Ligt, central holandês da Juventus, de 21 anos, contou numa entrevista ao 'De Volkskrant' como foram os seus primeiros tempos em Turim. E o jogador revela que a forma como se veste já foi motivo de risada no balneário dos bianconeri.





"Não gosto de roupa cara de estilistas. Sou o Matthijs, sou eu mesmo e não me vão ver chegar ao treino com um fato por medida. A minha profissão é futebolista, quero ser uma estrela em campo. Às vezes no clube riem-se de mim pela forma como me visto, mas não me importo. Desde que esteja bem vestido, estou satisfeito. O mais importante é render bem em campo, se assim for respeitam-te muito mais do que se vestires determinada roupa", referiu o defesa.De Ligt conta também como os jogadores em Itália são idolatrados. "Estejas bem ou mal, continuas a ser um herói para os adeptos. Na Holanda eu era um rapaz normal, que jogava futebol. Em Itália, como futebolista, estás por cima na sociedade. Gosto que nos apreciem, mas também gosto de andar tranquilamente pelas ruas na Holanda."O jogador falou igualmente de Cristiano Ronaldo. "A forma em que se apresenta, como se mantém em forma e motivado aos 36 anos... é fantástico. O Chiellini idem, o Buffon também, não obstante os seus 43 anos. Toda a gente é superprofissional."