De Ligt partilhou balneário com Ronaldo e Buffon: «Se calhar tive demasiado respeito por eles»

De Ligt foi um dos jogadores que partilhou balneário com Cristiano Ronaldo e Buffon na Juventus, algo que considerou "difícil" numa fase inicial."Ao princípio foi complicado porque sou um rapaz muito respeitoso. Se calhar até tive demasiado respeito por eles, com Cristiano e Buffon. É preciso entender que somos todos da mesma equipa e, mais cedo ou mais tarde, tornamo-nos colegas e até bons amigos", começou por dizer o central holandês em declarações reproduzidas pelo 'AS'.Questionado acerca do jogador mais simpático do atual plantel dos bianconeri, De Ligt não tem dúvidas. "McKennie. Parece que vive noutro Mundo, é muito divertido. Melhorou muito desde que chegou, até em campo. Em todas as equipas faz falta um jogador assim!".O central comparou também o futebol italiano ao holandês, lembrando os tempos em que representava o Ajax. "Aqui [em Itália] todos os jogos são difíceis. No Ajax, quando vencíamos o 15.º classificado por menos de 2-0, os adeptos ficavam dececionados. O primeiro ano aqui surpreendeu-me, quando ganhávamos 1-0 ao último ficávamos contentes. O nível das equipas é maior", concluiu.