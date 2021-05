De Ligt recusa ser vacinado: «Acho que deves ser tu a mandar no teu corpo»

De Ligt, central da Juventus e da seleção dos Países Baixos [está convocado para o Europeu], recusou ser vacinado contra a Covid-19. “Não tomei a vacina. Não é obrigatório. Acho que deves ser tu a mandar no teu corpo. O risco de infeção sempre esteve lá. Vou tentar manter contacto com o menor número de pessoas possível fora da seleção holandesa”, justificou o companheiro de Cristiano Ronaldo na vecchia signora. De Ligt juntou-se, assim, ao compatriota Weghorst, ponta-de-lança do Wolfsburgo, que também disse ‘não’ à vacinação.