Del Piero e a saída de Ronaldo: «A equipa não conseguiu crescer em torno da superestrela»

A arranque da Juventus esta época na Serie A não podia ser pior. A equipa ainda não ganhou qualquer jogo e é 16.ª na classificação com apenas um ponto, ao cabo de três jornadas. Alessandro Del Piero, antigo avançado dos bianconeri, mostrou-se otimista numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport', revelando acreditar que as coisas vão melhorar. E falou também da saída de Cristiano Ronaldo.





"O trabalho dos jogadores mais experientes e do Allegri vai ser importante. É fundamental evitar fazer comparações com as épocas anteriores ou arranjar desculpas com o mercado ou com os que já não estão. Apenas contam os que cá estão", explicou.Mas não conseguiu evitar falar da saída de Cristiano Ronaldo. "Não penso que devamos falar do facto de não estarmos preparados, temos de lidar com a realidade. Obviamente ele não queria ficar e pagar um salário tão alto não teria sido o melhor. Continuo a pensar que o ataque da Juventus pode ser muito competitivo."E prosseguiu: "O Ronaldo é um campeão e tivemos de o contratar. Mas o problema foi que a equipa não conseguiu crescer em torno da superestrela. Frequentemente julgámos as ações do Cristiano quase como se não tivessem relação com a Juventus, mas é claro que algo não funcionou. Os resultados na Europa não estiveram à altura e se verificarmos que o City também não ganhou a Champions, percebemos que os investimentos nem sempre são sinónimo de vitórias."