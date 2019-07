Demiral não vai à China devido à política

Merih Demiral, central ex-Sporting, não vai integrar a comitiva da Juventus na digressão pela China. O jogador turco, de 21 anos, foi contratado há pouco tempo pela vecchia signora e há rumores que indicam que não deve ficar no plantel de Maurizio Sarri. Mas esta ausência não tem nada a ver com a possível dispensa do defesa.





A Juve anunciou que Demiral vai estar com a equipa em Singapura, mas devido a problemas burocráticos na emissão do visto para entrar na China, o jogador não vai poder acompanhar os restantes companheiros, como Cristiano Ronaldo, e por isso vai regressar a Itália.Estes "problemas burocráticos" são apontados à tensão política existente entre Turquia e China, pela imprensa italiana.