Di María está na rota da Juventus mas há um problema de milhões que se levanta

Angel Di María está cada vez mais perto de trocar o PSG pela Juventus na próxima época, mas o problema é o salário que os agentes do jogador estão a pedir aos bianconeri.O argentino, de 34 anos, termina contrato com o PSG e vai ser dentro de pouco tempo um jogador livre, o que agrada à Juventus, que procura um avançado de qualidade para colmatar a saída de outro argentino, Paulo Dybala.Segundo a imprensa italiana, a Juve vê a contratação do antigo futebolista do Benfica como uma boa oportunidade de mercado, mas os contornos económicos do negócio são preocupantes.Segundo o 'Tuttosport', Di María quer um salário de 8 milhões de euros, mais bónus, por época, valor que é considerado demasiado elevado pelo clube de Turim.Ontem o jogador 'piscou o olho' ao clube italiano e colocou um like numa publicação que mostrava a nova camisola dos bianconei para 2022/23.