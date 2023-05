Di María lembra jogos de Liga Europa com Benfica e assume: «É um troféu que me falta»

Na quinta-feira, diante do Sevilha, a Juventus vai disputar a primeira mão de umas meias-finais que podem deixar a equipa mais perto de um troféu que, a ser conquistado, poderia ser visto como a salvação da temporada. Do atual plantel, poucos estão habituados a jogá-lo, mas quem jogou e não ganhou assume querer vencê-lo. Como o caso de Ángel Di María, que na antevisão ao duelo com os espanhóis deixou claro que para si um troféu... é sempre para ganhar."É um troféu que apenas joguei uma vez pelo Benfica e um que me falta. Estou focado nisso. Todos os troféus são importantes para mim", declarou o argentino, que na mesma conferência de imprensa se escusou a falar sobre o seu futuro: "Temos falado com a direção há algum tempo, mas agora estou focado no Sevilha".Di María, refira-se, tem no seu palmarés praticamente todos os troféus que disputou - com especial destaque para a Liga dos Campeões de 2013/14 -, faltando precisamente a tal Liga Europa. O melhor que conseguiu nessa prova até agora tinha sido uns quartos-de-final em 2009/10, ao serviço das águias.