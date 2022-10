Di María pára 20 dias e deve falhar jogo com o Benfica para a Liga dos Campeões

Medical Update | Angel Di Maria ?? — JuventusFC (@juventusfcen) October 13, 2022

A Juventus divulgou, esta quinta-feira, mais informações acerca da lesão contraída por Ángel Di María diante do Maccabi Haifa , afirmando que o internacional argentino vai parar cerca de 20 dias, devendo falhar o duelo frente ao Benfica para a Liga dos Campeões, que se disputa no dia 25 pelas 20 horas."Os exames que Di María fez esta manhã revelaram uma lesão no tendão da coxa direita. A recuperação completa levará cerca de 20 dias", pode ler-se no site da formação italiana.Recorde-se que Di María foi substituído aos 24 minutos, na sequência de um sprint, na derrota da Juventus diante do Maccabi Haifa (0-2) na terça-feira.