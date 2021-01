Di María pode voltar a juntar-se a Ronaldo: a proposta da Juventus ao jogador do PSG

A 'France Football' avança este sábado que a Juventus fez uma proposta por Di María para contar com o argentino na próxima época. O jogador, de 32 anos, termina contrato com o clube francês em junho e já terá em cima da mesa a oferta da vecchia signora, clube onde iria reencontrar Cristiano Ronaldo com quem jogou no Real Madrid.





A publicação explica que com a chegada de Pochettino ao comando técnico do PSG, Di María prefere esperar para ver que papel irá ter agora na equipa antes de decidir o seu futuro.