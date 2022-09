Di María treina integrado e acelera para o reencontro com o Benfica

Ausente das duas últimas partidas da Juventus devido a problemas físicos, Ángel Di María treinou integrado na véspera do jogo frente ao Benfica, em Turim, e prepara o reencontro com o clube da Luz, que representou entre 2007 e 2010.Contratado neste verão, o argentino ainda só conseguiu participar em três partidas pelo emblema italiano, com um golo marcado. A titularidade não é um dado adquirido, mas tudo indica que o extremo estará disponível para dar o seu contributo na segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, como já tinha apontado o técnico Massimiliano Allegri após o jogo frente à Salernitana. "Quarta-feira deverá estar apto", frisou.Por outro lado, o lateral Alex Sandro e os médios Rabiot e Locatelli foram ausências no treino da manhã desta terça-feira.