Dusan Vlahovic confirmado na Juventus: sérvio fica com a 7 que era de Cristiano Ronaldo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É o grande negócio do defeso na Serie A e agora é mesmo oficial. Dusan Vlahovic foi há pouco anunciado como reforço da Juventus, clube ao qul chega proveniente da Fiorentina a troco de 70 milhões de euros - com a possibilidade de pagar mais 10 milhões em função de variáveis. O avançado sérvio de 22 anos herda a camisola 7, que estava sem dono desde a saída de Cristiano Ronaldo no início da temporada.Grande referência da Fiorentina nos últimos anos, Vlahovic marcou 44 golos nas últimas duas épocas e meia na Serie A, aos quais ainda juntou 6 noutras competições. Agora na Juventus, o dianteiro balcânico terá como missão confirmar esses registos num outro patamar.