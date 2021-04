Dybala: «O Cristiano Ronaldo quando perde fica intratável»

Paulo Dybala comentou numa conversa com Ibai Llanos no Twitch - celebridade espanhola da internet - a relação que tem com Cristiano Ronaldo na Juventus e admitiu que o português tem mau perder.





"Estamos os dois perto dos 100 golos pela Juventus. A mim falta-me um e a ele três. Ele quer sempre ganhar, mesmo nos treinos, e quando perde fica intratável durante alguns minutos", disse o avançado argentino na conversa, citada pelo site 'calciomercato.com'."Treinamos juntos e praticamos os livres. Eu marco os da direita e ele os da esquerda. É totalmente obcecado, quer sempre ganhar, sempre", acrescenta Dybala, que não consegue escolher entre o português e Lionel Messi. "É difícil."O argentino termina contrato em junho de 2022 e a Juventus parece interessada em vender o seu passe no próximo verão. Mas o jogador quer ficar mais um ano em Turim. "A época foi negativa porque o Inter vai ganhar a Liga e nós estamos habituados a vencer. Foi uma temporada diferente, nós mudámos muito. Mas as coisas vão correr melhor na próxima temporada porque aprendemos com os erros."