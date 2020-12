Dybala põe pontos nos 'is' sobre renovação com a Juventus: «Nunca foi sobre dinheiro»

Paulo Dybala abriu o marcador para a Juventus na vitória frente ao Génova (1-3), naquele que foi o primeiro golo do argentino na Serie A desta época. No final do encontro, o camisola 10 da Vecchia Signora optou, não por enaltecer o golo, mas para pôr um ponto final nos rumores sobre a sua renovação de contrato.





"Falou-se muito acerca do meu contrato, mas infelizmente, muito do que foi dito é mentira. O meu agente esteve em Turim e não foi contactado [pelo clube]. Peço desculpa, mas nunca foi sobre dinheiro. Nunca falo destas coisas, nunca. Mas seria bom dizer a verdade, porque estão a virar as pessoas contra mim. Tenho um grande amor pela Juventus. Nunca falo, mas tenho uma grande relação com os adeptos. O que foi dito virou-os contra mim. Sou leal a este clube e as pessoas sabem isso", afirmou à Sky.