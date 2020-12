Dybala queixa-se e o presidente da Juve responde: «Estamos ansiosos pela sua resposta em campo»

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, aproveitou a gala do jornal 'Tuttosport', de entrega do prémio Golden Boy, para responder a Paulo Dybala. O jogador argentino queixou-se que não recebeu do clube uma proposta de renovação, mas Agnelli diz que não é bem assim.





O avançado argentino marcou ontem o seu primeiro golo da época na Serie A diante do Génova e, no final do jogo, lamentou não ter em mãos uma proposta de renovação. "O meu empresário esteve muito tempo em Turim e nunca foi contactado. Fico desiludido quando ouço falar em valores investidos. Seria melhor dizerem a verdade porque quando se fala de valores nas atuais circunstâncias, isso coloca os adeptos contra mim, com todo o amor que sinto pela Juventus..."O presidente comentou estas palavras. "Ouvi o que ele disse, faz parte das minhas funções. O golo é uma boa notícia, o Paulo tem tido algumas dificuldades desde que contraiu a covid-19. Foi com agrado que o ouvi manifestar amor pela Juventus, o sentimento é recíproco. Vêmo-lo como capitão no futuro."Agnelli diz que 'La Joya' tem em mãos uma proposta que o coloca "entre os 20 jogadores mais bem pagos da Europa". "Estamos ansiosos pela sua resposta em campo. Queremos que ele seja um dos cinco melhores jogadores europeus e ainda não está lá. Ele sabe disso."O contrato de Paulo Dybala com a Juventus termina em junho de 2022.