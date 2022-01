Dybala: «Renovação? Aconteceram muitas coisas que eu prefiro nem sequer comentar...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A relação entre Paulo Dybala e a direção da Juventus não vive os melhores dias e nada melhor do que as declarações do próprio avançado argentino após o triunfo (2-0) sobre a Udinese para confirmar esse facto.

"Eu não tenho que provar nada a ninguém. O clube decidiu que só falaríamos em fevereiro ou março. Não sei mais. Tenho de esperar. Estou à disposição do treinador, vou fazer tudo o que ele e a equipa precisar que eu faça", começou por dizer o internacional pela Argentina em declarações à DAZN.

Continuando a comentar o estado das negociações com o clube visto à sua renovação de contrato, Dybala atirou: "Se eu espero novidades? Não sei. Têm existido muitas notícias e aconteceram muitas coisas que eu prefiro nem sequer comentar."