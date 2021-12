«É melhor calares-te»: italianos revelam conversa 'inflamada' entre Allegri e Morata

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Massimiliano Allegri decidiu tirar Álvaro Morata do jogo deste domingo entre Juventus e Génova ao substitui-lo por Moise Kean, aos 72 minutos. O avançado do emblema de Turim não gostou e os dois acabaram por discutir junto ao banco de suplentes."Mas o que é que eu fiz, o que é que eu fiz?", questionou Morata, ao que Allegri respondeu: "Fizeste uma falta, por isso é melhor calares-te", atirou, segundo o que revela esta segunda-feira o 'Corriere dello Sport'.O treinador da Juventus abordou o assunto na conferência de imprensa após o encontro e considerou que o internacional espanhol fez um bom jogo."Não queria substitui-lo, ele tinha sido repreendido e continuou a protestar, mas não se passou nada. Estava a jogar bem tecnicamente, ainda que não conseguisse marcar golos. A verdade é que toda a equipa jogou muito bem", apontou Allegri, depois de um encontro que, recorde-se, a Juventus venceu por 2-0, com um golo olímpico de Cuadrado.