A 'Gazzetta dello Sport' escreve esta sexta-feira que o Manchester United está recetivo ao regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford e que Jorge Mendes tem estado a trabalhar nessa possibilidade.





O diário desportivo italiano explica que o clube inglês pondera reforçar a equipa de Solskjaer com o jogador que ali saltou para a ribalta, depois de se mudar do Sporting e antes de assinar pelo Real Madrid.O treinador dos red devils terá aceitado a possibilidade de o português voltar ao clube, mas o acordo não está propriamente assinado. Ronaldo teria de baixar o salário, bem como convencer a Juventus a deixá-lo sair, afinal CR7 ainda tem mais um ano de contrato com os bianconeri.A Juventus passou por uma época complicada e a saída de Ronaldo já foi várias vezes avançada como uma das soluções par minimizar os gastos do clube italiano. A formação de Turim está longe do título e foi eliminada da Liga dos Campeões pelo FC Porto, nos oitavos-de-final.