Em Itália já se fala na renovação de Cristiano Ronaldo: pode ficar na Juventus até aos 38 anos

A ligação de Cristiano Ronaldo com a Juventus pode ser prolongada além de 2022, data em que termina o atual contrato. A informação foi esta quinta-feira divulgada pelo jornal 'Tuttosport', que faz manchete com o português.





Segundo o jornal, o clube está interessado em prolongar o vínculo por mais um ano, dilatando a carreira do internacional português - que amanhã comemora o 36.º aniversário - pelo menos até aos 38 anos.Os números do capitão da Seleção Nacional impressionam e a idade parece não passar por ele. Esta época já leva 22 golos em 23 jogos, números aos quais ainda soma quatro assistências.Cristiano Ronaldo chegou à Juventus no verão de 2018, depois de deixar o Real Madrid, clube onde esteve nove épocas e marcou 451 golos. É o melhor marcador de sempre dos merengues.