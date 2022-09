Época deplorável coloca Allegri na porta de saída: Juventus dá prazo ao treinador

A derrota de ontem da Juventus diante do Monza (1-0) foi o mais recente capítulo de uma série de resultados deploráveis que os bianconeri têm registado esta época. A equipa ainda não ganhou na Liga dos Campeões - perdeu com o PSG e com o Benfica - e no campeonato soma um conjunto de maus resultados, que a colocam num modesto 8.º lugar na Serie A.A situação coloca o treinador Massimiliano Allegri sob pressão, mas a imprensa italiana avança que o clube não vai despedir o técnico italiano, pelo menos para já.Allegri ganha cerca de 9 milhões de euros por época e tem contrato até 2025, pelo que não seria propriamente barato para o clube de Turim avançar para o despedimento.Por isso, avança ainda a imprensa do país, a Juventus decidiu esperar até depois do Mundial, para então sim, avaliar a situação do treinador. Nessa altura Allegri contará com jogadores como Federico Chiesa e Paul Pogba, que estão agora a recuperar de lesões.