Ex-jogador da Juventus fala em "equipa embaraçosa": «Ronaldo e os colegas mandam no balneário»

Antigo jogador da Juventus e também do rival Torino, Pasquale Bruno deixou esta segunda-feira duras palavras contra a Juventus e também contra Cristiano Ronaldo, por considerar que o insucesso da formação de Turim tem como origem o facto de ser CR7 e os seus colegas a mandar no balneário.





"Têm uma equipa embaraçosa. O Bonucci e o Chiellini parecem dois fenómenos, mas ganharam nove títulos na quarta liga mais importante do Mundo. Derrotaram um Barcelona acabado e, no dia seguinte, os jornais escreveram que eles eram a equipa a bater. Vá lá! A gestão da equipa está a estragar tudo. Despediram o Allegri para contratar o Sarri, mas ele também despedido foi após apenas uma temporada porque o Ronaldo e os seus colegas mandam no balneário. Podemos ter uma palavra a dizer, mas não é bonito. Não são eles quem deve tomar as decisões", atirou o antigo defesa, em declarações no programa Tiki Taka, da Sport Media Set.