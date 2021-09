Ex-jogador da Juventus morre vítima de cancro aos 17 anos

Um ex-jogador da Juventus, Bryan Dodien, faleceu ontem aos 17 anos, vítima de um cancro. O jovem recebeu o diagnóstico com apenas 12 anos, mas ainda assim em 2018 tinha conseguido realizar diversos jogos pela Juventus, clube onde estava a fazer a sua formação e que teve de abandonar em 2019.





A notícia da morte do jovem foi anunciada pela Juventus. Numa nota, o clube refere que se "une na dor à família de Bryan Dodien".O médio Paul Pogba, que também foi jogador do clube de Turim, acompanhou toda a luta do rapaz de 17 anos e quando ainda jogava em Itália chegou a considerá-lo uma inspiração para todos.





Nas redes sociais, o médio partilhou uma sentida homenagem a Bryan referindo que esta era a mais triste das notícias."Lutaste tanto, permaneceste forte, um exemplo para todos. Adeus, meu pequeno amigo. Descansa em paz, Bryan, vamos sentir a tua falta", completou Pogba, que agora joga no Manchester United.