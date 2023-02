Ex-jogador de Roger Schmidt no PSV detido por suspeitas de agredir ex-namorada

Mohamed Ihattaren, médio da Juventus, foi detido este domingo em Amesterdão por suspeitas de agredir a ex-namorada, avança o 'De Telegraaf'.Segundo a mesma fonte, Ihattaren, que foi comandado por Roger Schmidt no PSV em 2020/21 - e que na altura foi afastado da equipa após um desentendimento com o treinador alemão, agora no Benfica -, "foi interrogado e está sob custódia policial".Esta é a segunda vez em poucos meses que o holandês tem problemas com a justiça. Em novembro tinha sido detido, na altura em Utrecht, por suspeitas de estar envolvido em ameaças.Ihattaren representou o PSV entre 2010 e 2019, mas apenas subiu à equipa principal em 2019. Atualmente, tem contrato com a Juventus até 2025.