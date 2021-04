Fabio Cannavaro sobre Ronaldo: «Se marcar 24 golos em 25 jogos calam-se todos»

Fabio Cannavaro não concorda com as críticas que têm sido feitas a Cristiano Ronaldo em Itália e avisa o Nápoles, que amanhã visita a Juventus, para ter cuidado com o português.





"Se marcar 24 golos em 25 jogos calam-se todos. Os seus feitos demonstram que ainda é um craque e foi decisivo também na Supertaça. O Nápoles amanhã tem de ter cuidado", atirou, em declarações à 'Gazzetta dello Sport', o antigo defesa que agora é treinador do Guangzhou Evergrande, na China.Cannavaro saiu também em defesa de Andrea Pirlo, o treinador da Juventus que está na corda bamba, depois de sair da Liga dos Campeões e de praticamente já ter dito adeus ao título italiano. "Quando a Juve escolheu o Pirlo sabia que ele não tinha experiência e é claro que precisa de tempo. Fez coisas boas, ao apostar nos jovens, mas enganou-se noutras. É humano. Eram os jornalistas que falavam na 'Pirlolândia' quando ele começou... Se a Juve o despede, engana-se duas vezes. Não pode ser só culpa dele se os jogadores cometem erros dentro e fora do campo."O antigo defesa, de 47 anos, considerou por outro lado que o futebol italiano "é um dos piores da Europa. "Até a MLS está mais bem organizada."