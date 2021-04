Félix Correia convocado por Pirlo para o dérbi de Turim

A presença de um português na convocatória da Juventus já é algo recorrente, por conta de Cristiano Ronaldo, mas a lista divulgada esta sexta-feira pela Vecchia Signora, tendo em vista o duelo com o Torino, conta com um outro nome luso. Falamos do jovem avançado Félix Correia, habitual presença nos Sub-23 da equipa de Turim, que este sábado terá a sua chance de se estrear com a camisola bianconeri e logo no dérbi da cidade.





Esta é a segunda vez que o ex-Sporting é convocado por Andrea Pirlo, mas na primeira vez (jogo da Taça de Itália, em janeiro, diante do Génova) acabou por não sair do banco. A sua convocatória, refira-se, deve-se essencialmente às baixas ofensivas, nomeadamente de Paulo Dybala.