Filho de Andrea Pirlo revela ameaças: «Tu e o teu pai têm de morrer»

Nicoló Pirlo, o filho de Andrea Pirlo, partilhou nas redes sociais algumas das ameaças de morte que ele e o pai têm recebido nos último tempos. O jovem, de 17 anos, diz que tudo isto "já passou o limite".





"Tu e o teu pai têm de morrer". Esta é a frase chocante de uma mensagem de Nicoló recebeu, proveniente de um dos críticos do trabalho do pai na Juventus."Eu não sou uma pessoa que julga, não gosto de o fazer. Cada um tem o direito de dizer o que quiser, eu sou o primeiro a fazê-lo e não gostaria que me tirassem a liberdade de falar. Os meus pais ensinaram-me a ter ideias e a escutar os outros. Mas tudo tem um limite", escreveu Nicoló na mensagem que partilhou no Instagram."Este limite foi ultrapassado há algum tempo. Tenho 17 anos e recebo diariamente mensagens deste tipo. Não as recebo porque fiz algo em particular, mas porque sou filho de um treinador que, talvez, não é do agrado de algumas pessoas", acrescentou.O jovem, que nasceu em 2003, quando o pai jogava no Milan, deixou um pedido. "Coloquem-se no meu lugar e pensem como se sentiriam."