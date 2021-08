Filho de Pirlo depois do empate da Juventus: «Se tivesse acontecido na época passada...»

O filho de Andrea Pirlo, ex-treinador da Juventus despedido no final da época passada, reagiu com alguma ironia depois do empate dos bianconeri ontem frente à Udinese (2-2), no arranque da Serie A.





"O futebol é bonito porque teria sido culpa de apenas uma pessoa se isto tivesse acontecido à Juventus na época passa. No entanto, essa pessoa já não está lá", escreveu Nicolò Pirlo, de 18 anos, nas redes sociais.O jovem apressou-se depois a apagar a mensagem, mas já não foi a tempo de impedir a sua publicação nos meios de comunicação social.