Futuro de Cristiano Ronaldo mexe nas casas de apostas e Sporting está na 'luta'

O futuro de Cristiano Ronaldo tem dado que falar, especialmente agora que a Juventus corre sérios riscos de falhar a Liga dos Campeões da época passada e, naturalmente, as casas de apostas estão atentas e abriram a possibilidade dos apostadores em deixarem as suas previsões. Entre elas está um regresso ao Sporting, algo que os adeptos leoninos sonham e que, pela voz de Dolores Aveiro, poderá mesmo ser real.





Ainda assim, de acordo com as quatro casas inglesas que têm esse mercado disponível, o cenário mais provável é o retorno ao Manchester United, com odds que vão desde osaos. Em seguida surge o Paris SG, com odds entre ose ose o Real Madrid, entre ose os. Quanto ao Sporting, apresenta odd deem duas casas (BetFair e Paddy Power), ao passo que a Sky Bet e a William Hill dão odds deNota ainda para o aspeto curioso de a quinta possibilidade mais bem cotada ser a China (qualquer clube), com odd detanto na Paddy Power como na BetFair.