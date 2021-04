'Gazzetta dello Sport' diz que Ronaldo mudou: «Nervoso, irritável e distante dos companheiros»

A 'Gazzetta dello Sport' escreve esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo mudou nos últimos tempos. O comportamento do português da Juventus não é o mesmo, já não anima os companheiros em campo, como antes fazia, "não se vê a mínima alegria", escreve o desportivo italiano.





"Nervoso, irritável, distante dos companheiros de equipa... Inclusivamente resignado e menos combativo do que o habitual. Contra a Fiorentina esteve indiferente, um sinal preocupante", adianta o diário que é impresso em papel cor de rosa. "O Ronaldo já nem tenta ocultar estes gestos ou apagá-los com uma publicação."A saída do avançado no final da época ganha forma. Está "isolado fora do campo. Está cada vez mais distante da Juventus", constata ainda a 'Gazzetta', frisando que "sempre foi um pouco assim, mas esta tendência intensificou-se nos últimos tempos, depois da saída da Champions".O desportivo já tinha noticiado que Cristiano Ronaldodepois da vitória frente ao Génova, alegadamente frustrado por não ter conseguido marcar. O mesmo jornal avançou também que, no sentido de promover o regresso do português a Old Trafford.Seja como for, as coisas não estão fáceis na Juventus e Cristiano Ronaldo,, têm sido o mais visados pela imprensa e pelos adeptos.A equipa, habituada a ganhar tudo em Itália nos últimos anos, está a uns longínquos 13 pontos do Inter e luta por um lugar entre os quatro primeiros, de modo a entrar na Champions na próxima época.É que sem a Champions o clube não terá dinheiro para pagar o avultado salário do português no seu último ano de contrato, segundo também já avançaram os jornais em Itália. Ronaldo ganha 60 milhões de euros brutos por temporada.