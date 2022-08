Giovanni Galeone: «Juventus vai precisar de um milagre para ser competitiva ao mais alto nível»

Giovanni Galeone, antigo treinador italiano e amigo próximo de Massimiliano Allegri, apontou o dedo à direção da Juventus por não contratar bons reforços e fez uma comparação com as situações de Pep Guardiola e Antonio Conte nos respetivos clubes."Esta equipa da Juventus precisa de reforços. Se não o fizer, vai precisar de um milagre para ser competitiva ao mais alto nível, especialmente depois da lesão de Pogba", começou por referir à 'La Gazzetta dello Sport'."Percebo que não fosse possível [assinar com Koulibaly e manter De Ligt], mas a Juventus da primeira época de Allegri tinha uma defesa de ferro e isso já não vai voltar a acontecer. Talvez o Max [Allegri] considere mudar para uma linha de três defesas", acrescentou Galeone, que foi mais longe."Estamos a falar da Juventus que quer conquistar o título [da Serie A]? Porque uma equipa que quer ganhar e ser competitiva na Europa não pode ter problemas em ir ao encontro dos desejos do treinador. Concordo com o Max. Disse-lhe que os grandes treinadores devem fingir que conseguem os jogadores que querem. Por que é que Pep Guardiola e Antonio Conte têm o que querem e Allegri não?", questiona.