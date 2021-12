Maurizio Arrivabene, CEO da Juventus, comentou a atual situação de mercado de Dybala e De Ligt, tendo apontado o dedo à postura adotada pelos jogadores atualmente."Hoje em dia, os jogadores são mais leais aos empresários do que à camisola que vestem. O Dybala é o '10' da Juventus e o De Ligt é um grande defesa. Devem fazer o seu trabalho em campo e nós faremos o nosso. É facil dizer que se importam com o clube, mas têm de o provar. Quando chegar a hora, iremos falar com eles e com os outros [jogadores]", atirou, em entrevista à 'DAZN' antes do encontro com o Cagliari, que a Juve venceu por 2-0 Recorde-se que Dybala termina contrato com o emblema italiano em junho do próximo ano e pode negociar com outro clube já em janeiro. Já De Ligt está vinculado à Juventus até 2024, contudo Mino Raiola, empresário do jogador, admitiu que pode sair.