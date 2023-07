Italianos fazem contas aos milhões que a Juventus vai perder por ficar fora da Europa

A exclusão da Juventus das competições europeias por um ano por parte da UEFA constituí um duro rombo nas finanças dos bianconeri, conforme conta a 'Gazzetta dello Sport'.O clube, que ia disputar a Liga Conferência, foi punido devido a irregularidades financeiras, sendo que terá de pagar uma multa de 10 milhões de euros, que pode passar a 20 se determinados pressupostos financeiros não forem cumpridos nos próximos três anos.A Juventus terminou em terceiro a Serie A, mas foi punida com a supressão de 10 pontos em 2022/23, descendo para o 7.º lugar.Segundo os cálculos da 'Gazzetta dello Sport', com a ida à Liga dos Campeões em 2023/24 a Juve poderia somar qualquer coisa como 55 milhões na Liga dos Campeões de euros. Na época passada, a equipa caiu para a Liga Europa e acabou por somar 65 milhões só com as presenças europeias.Além disso há a somar entre 12 a 13 milhões de receitas de bilheteira, merchandising e bónus de patrocinadores. Ao todo, segundo o diário desportivo cor de rosa, a Juventus vai perder uns 80 milhões de euros por ficar fora da Europa em 2023/24.