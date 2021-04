Juventus a ferro e fogo: agora dizem que Pirlo vai ser despedido se não ganhar à Udinese

Não estão fáceis as coisas em Turim por estes dias. A Juventus luta por um dos quatro primeiros lugares, de modo a garantir a presença na Liga dos Campeões na próxima época, mas os resultados têm sido muito inconstantes e os adeptos estão insatisfeitos.





Pede-se a cabeça de Andrea Pirlo, o treinador que se aguentou à saída da Champions às mãos do FC Porto, mas que parece ter os dias contados no comando técnico dos bianconeri. O jornal 'La Stampa' escreve que se a equipa não ganhar à Udinese no próximo domingo, Pirlo será despedido.O filho do treinador, recorde-se, já deu conta nas redes sociais dasque tem recebido. E há quem diga até que nem o presidente Andrea Agnelli tem o lugar garantido, sobretudo depois da aventura que foi a criação da Superliga Europeia, projeto que acabou por não avançar.A Juventus vem de um empate com a Fiorentina, que não comprometeu ainda mais o objetivo da formação de Turim, mercê da derrota do Milan com a Lazio. Juventus, Milan e Nápoles estão todos com 66 pontos, a dois da Atalanta e a 13 do líder Inter, que caminha a passos largos para a conquista do título.Os milhões da Champions são extremamente necessários, até porque sem eles o clube não conseguirá pagar o salário de Cristiano Ronaldo na próxima época, segundo avançou ontem o 'Tuttosport'.O português ganha 60 milhões de euros brutos por temporada e poderá não ser o único a sair no caso de a Juventus falhar a entrada na prova milionária.