Juventus em agonia: clube de Turim vive momento conturbado

A Juventus já viveu dias mais felizes. Foi eliminada nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo e revalidar o título italiano adivinha-se uma missão complicada ao ver o Inter com mais 11 pontos a seis jornadas do fim. Como se não bastassem as críticas aos resultados e exibições da equipa orientada por Pirlo, o fiasco da Superliga veio trazer ainda mais instabilidade ao clube. Andrea Agnelli, presidente da Juventus e ‘vice’ do projeto fracassado da nova competição europeia, sofreu uma pesada derrota com a suspensão da prova, que pode agora ter repercussões em Itália.

De acordo com o ‘La Repubblica’, Roma, Torino e Génova podem avançar com um processo em tribunal contra o dirigente da Juventus. Agnelli estava à frente de uma comissão que negociava a entrada de um fundo de investimento na Serie A relacionada com direitos televisivos e que distribuiria 1,2 mil milhões de euros pelos clubes . No entanto, Agnelli rejeitou o negócio. Tudo porque a empresa CVC Capital Partners queria uma cláusula que proibia as equipas de apoiarem outra competição europeia. O presidente da Juventus saiu de cena pois já estava comprometido com a Superliga Europeia, descartando a possibilidade de fechar um acordo milionário para a Serie A.

O ‘Corriere della Sera’ diz que o futuro do dirigente na Juventus encontra-se mesmo em risco e ficará definido a 27 de maio, numa assembleia geral da Exor, a empresa da família Agnelli que detém o clube.

Jorge Mendes em ação

O Man. United mostra-se recetivo à possibilidade do regresso de Cristiano Ronaldo. De acordo com ‘La Gazzetta dello Sport’, Jorge Mendes, agente do português, está a trabalhar nesse sentido. CR7 tem mais um ano de contrato com a Juventus, mas o elevado salário (31 M€ anuais), aliado aos prejuízos financeiros de 71 M€ registados no clube de Turim na época passada, podem precipitar a saída do craque.