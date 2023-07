Oficial: Juventus excluída das competições europeias por um ano

A Juventus foi esta sexta-feira notificada que ficará excluída das competições europeias por um ano devido a irregularidades financeiras, uma decisão que se estende apenas à equipa masculina de futebol, como informa hoje a UEFA em comunicado oficial.O clube de Turim foi ainda multado em 20 milhões de euros, sendo que metade deste valor (10 milhões de euros) fica, para já, em suspenso. Caso os orçamentos anuais do clube para este e para os dois anos seguintes não cumpram os requisitos do Fair Play Financeiro da UEFA, este montante terá de ser pago.Com isto, a 'Vecchia Signora' não irá, naturalmente, participar na atual edição da UEFA Conference League. A Fiorentina, equipa que terminou o campeonato italiano no 8.º lugar, com menos um ponto do que a Juventus, será a equipa que irá ocupar a vaga deixada pelo emblema de Turim.Recorde-se que esta informação - hoje confirmada -. A 9 de julho, o jornal italiano 'Corriere dello Sport' tinha avançado que a Juve tinha chegado a acordo com a UEFA para a exclusão da Conference League e, por consequência, das restantes competições europeias, com o objetivo de 'limpar o cadastro' relativamente às irregularidades do Fair Play Financeiro.Esta decisão surge depois de um longo processo, que levou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) a punir o clube de Turim com uma dedução de 10 pontos na Serie A em maio. Essa sanção poderia ser alargada à esfera da UEFA, mas com este acordo tudo ficará sanado e limpo. Por outro lado, a própria Juventus vê esta oportunidade como um novo início de boas relações com a UEFA, depois de um tumultuoso período de discórdia no consulado de Andrea Agnelli.Entretanto, a UEFA informou ainda esta sexta-feira que o Chelsea foi multado em 10 milhões de euros por ter violado "os regulamentos de Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro da UEFA como resultado do envio de informações financeiras incompletas", pode ler-se na mesma nota.