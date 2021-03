Juventus exerce opção de compra sobre McKennie e paga 18,5 milhões ao Schalke 04

A Juventus exerceu a cláusula de opção de compra que detinha sobre o internacional norte-americano Weston McKennie, pagando 18,5 milhões de euros (ME) aos alemães do Schalke 04, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga italiana, em comunicado.

Na nota emitida no site oficial, o clube no qual alinha o português Cristiano Ronaldo revelou que o valor da transferência será pago em três anos, num negócio que poderá ser acrescido de 6,5 ME, caso o jogador cumpra determinados objetivos.

O médio, de 22 anos, assinou contrato com a Juventus até 30 de junho de 2025, depois de no início desta temporada ter sido cedido pelo Schalke, clube que representou entre 2016 e 2020.

Esta época, McKennie soma 31 jogos e cinco golos pela equipa de Turim, que é adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.