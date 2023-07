Juventus garante Kessié

A Juventus já chegou a acordo com o Barcelona para o empréstimo de Franck Kessié, destaca a 'Gazzetta dello Sport'. De acordo com as informações do diário italiano, a cedência do médio de 26 anos contempla uma opção de compra entre os 10 e os 15 milhões de euros.

Fica assim garantido mais um reforço para a formação de Turim, que ainda tem outros casos para resolver. Nomeadamente a situação do histórico Leonardo Bonucci, que foi informado pelo treinador Massimiliano Allegri de que não faz parte dos seus planos para a nova época.

Contudo, apesar de se encontrar neste momento a treinar à parte do restante plantel e ausente do estágio de pré-temporada, o jogador de 36 anos não quer sair. A garantia foi dada por Alessandro Lucci, agente do central: "O seu desejo não mudou. Ele quer ficar na Juventus e continuar a fazer parte do plantel. Mas se chegarem ofertas, avaliaremos aquela que for a melhor solução para ele."