Juventus indecisa entre dois jogadores da Bundesliga para reforçar meio-campo em janeiro

A Juventus quer reforçar o meio-campo em janeiro e, segundo a 'La Gazzeta dello Sport', os dirigentes do emblema de Turim já têm dois nomes na calha. No entanto, estão indecisos sobre qual escolher entre Axel Witsel e Denis Zakaria.Massimiliano Allegri é mais apreciador das qualidades de Witsel, contudo Zakaria, que, com 1,91 metros, tem sido comparado a Patrick Vieira e enquadra-se melhor na política do emblema de Turim de apostar em jovens talentos, como dá conta o jornal italiano.Mas o que o ex-Benfica, que fará 33 anos em janeiro, atualmente no Borussia Dortmund, e o jogador do Borussia Mönchengladbach, de 25, têm em comum é o facto de terminaram os respetivos contratos com os seus clubes em junho do próximo ano e não terem intenções de os renovar, algo que fará com que o preço pedido por cada um seja muito reduzido. No caso do médio internacional suíço, a perda para o Borussia Mönchengladbach é considerável, já que recusaram propostas a rondar os 40 milhões de euros no ano passado.Em sentido inverso, avança a mesma fonte, Aaron Ramsey deverá estar de saída da Juventus em janeiro, visto não fazer parte dos planos de Allegri e também pelo alto salário que aufere. Esta temporada, o médio gâles fez apenas cinco jogos pelos bianconeri.