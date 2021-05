Juventus inicia limpeza

A Juventus iniciou a reconstrução da estrutura na sequência de uma época em que falhou rotundamente na Serie A e na Champions. Fabio Paratici, diretor desportivo cujo contrato finalizava a 30 de junho, viu oficializada a saída. “Ele fez história na Juventus”, lembrou Andrea Agnelli, presidente bianconero, aludindo aos nove campeonatos, cinco Taças de Itália e outras tantas Supertaças conquistadas durante o consulado de onze anos de Fabio Paratici, o grande protagonista da captura de Cristiano Ronaldo. “Fechou-se um capítulo importante”, referiu Fabio Paratici, que será substituído por Federico Cherubini, o seu atual braço-direito.

A promoção de Federico Cherubini fez automaticamente aumentar as hipóteses de Massimiliano Allegri ser o eleito para render Andrea Pirlo, cuja continuidade deverá ficar definida até ao final da semana. Porquê? Porque Massimiliano Allegri se tinha incompatibilizado com Fabio Paratici, mas manteve uma relação muito próxima e cordial com Federico Cherubini!





Andrea Agnelli, o presidente da Juve, também nunca escondeu que via com bons olhos o regresso de Massimiliano Allegri, não parecendo muito disposto a esperar que Zinedine Zidane resolva a sua situação no Real Madrid. Max constitui para o presidente da vecchia signora uma garantia de competência e de aposta nos jovens. Andrea Pirlo, esse, continua a agir como se nada de passasse: reitera que é o treinador da Juventus e que tem capacidade para ser bem-sucedido. Será ele obrigado a mudar o posicionamento nos próximos dias?