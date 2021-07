Juventus joga hoje e Allegri deixa Ronaldo fora da convocatória

A Juventus vai defrontar hoje à noite o Monza, na Taça Berlusconi, e Cristiano Ronaldo não foi convocado por Massimiliano Allegri para a partida diante da equipa da Serie B.





Segundo a Sky Sport Italia, a ausência do craque português não se prende com qualquer problema disciplinar ou de mercado, mas sim com o facto de CR7 ter chegado a Turim há apenas uma semana, pelo que vai descansar nesta segunda partida de preparação dos bianconeri.Ronaldo começou a treinar com a equipa na segunda-feira passada, depois de ter feito uma série de exames médicos, e vai continuar a sua preparação física em Turim.Wojciech Szczesny, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Merih Demiral, Radu Dragusin, Koni De Winter e Albian Hajdari.Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Nicolò Fagioli, Filippo Ranocchia, Fabio Miretti, Daouda Peeters, Dejan Kulusevski e Matias Soulè.Marley Akè, Felix Correia, Andrea Brighenti e Alejandro Marques.