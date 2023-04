Juventus novamente na mira da justiça italiana: salários no período Covid-19 em causa

Não bastasse a subtração de 15 pontos aplicada em janeiro por conta de irregularidades nas contas, nomeadamente pela 'adulteração' de mais-valias em transferências, a Juventus está agora em risco de ser novamente punida, agora por causa de alegados pagamentos de salários por baixo da mesa aquando do período Covid-19.Nessa altura, a Juventus referiu que os jogadores aceitaram prescindir de quatro meses de salário para ajudar as contas do clube, mas a investigação que agora chegou ao fim alega que apenas houve um mês de 'perdão' e que o restante da verba foi pago de forma secreta, tanto por acordos de patrocínio ou bónus contratuais.Caso se prove essa irregularidade, que a equipa de Turim negou já em comunicado, a Juventus será acusada de violar as regras relativas ao fair play e poderá ver-se sancionada na tabela classificativa da Serie A. De acordo com a agência noticiosa ANSA, a equipa de Turim tem agora 15 dias para apresentar a sua defesa perante estas acusações.