Juventus pode contar com dois 'reforços' de peso diante do Benfica

Em posição delicada na Liga dos Campeões, com duas derrotas em dois jogos, a Juventus poderá ter boas notícias nas próximas semanas tendo em vista a luta pelo apuramento na prova mais importante da UEFA. É que, segundo o 'La Gazzetta dello Sport', os processos de recuperação de Federico Chiesa e Paul Pogba estão a avançar de forma bastante positiva e há a expectativa de que ambos possam ser opção diante do Benfica, a 25 de outubro, num jogo visto como decisivo nessas contas.O primeiro, ausente desde janeiro, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, está a entrar na fase final da recuperação e até deverá opção antes do compromisso com as águias na Luz. Quanto a Pogba, chegou a dizer-se que não voltaria a jogar em 2022 - depois de ter sido operado em setembro ao joelho direito -, mas a situação avançou de forma decisiva nas últimas semanas e agora haverá real perspetiva de que possa ser utilizado diante do Benfica.Antes dos jogos com as águias, refira-se, a Juventus ainda tem dois compromissos com o Maccabi Haifa, onde está obrigada a ganhar para pelo menos se manter na Europa. Depois segue-se o tal jogo com o Benfica, antes de fechar a fase de grupos com o Paris SG, a 2 de novembro.