Juventus pondera rescindir contrato com Pogba

Os dias de Paul Pogba na Juventus podem estar a chegar ao fim. O clube italiano está a ponderar rescindir contrato ou vender o internacional francês, de acordo com a 'Sky Sports'.O médio, de 29 anos, regressou a Turim esta época, após deixar o Manchester United a custo zero, mas sofreu uma lesão grave no joelho na pré-época e ainda não somou qualquer minuto pelos bianconeri esta temporada. Pogba já recuperou da operação ao joelho e até esteve no banco de suplentes da Juventus na derrota (2-0) frente ao Monza, no fim de semana passado, mas não foi utilizado e... voltou a lesionar-se.Assim sendo, o futuro do jogador gaulês está em cima da mesa e pode deixar Turim mais cedo do que se esperava, apesar de ter contrato com a Juventus até 2026.