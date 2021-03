Juventus poupa Cristiano Ronaldo a pensar no FC Porto

Cristiano Ronaldo é ausência notada na equipa inicial da Juventus para a complicada receção à Lazio, marcada para este sábado, às 19h45. O avançado português, que segundo a imprensa italiana não está a 100%, foi poupado por Andrea Pirlo já a pensar no jogo com o FC Porto, de terça-feira, arrancando a partida desta noite no banco de suplentes.