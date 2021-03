Juventus quer Agüero ou Kean

A Juventus anda no mercado à procura de um avançado e, segundo a ‘Gazzetta dello Sport’, no topo da lista encontram-se Sergio Agüero, argentino que termina contrato com o Manchester City a 30 de junho, e Moise Kean, italiano que está cedido ao PSG pelo Everton.





Entretanto, Carlo Pinsoglio, terceiro guardião da Juve e grande amigo de Ronaldo, não tem a certeza de que o astro vai permanecer em Turim. “Ele tem mais um ano de contrato e espero que fique. Em teoria vai ficar... a menos que suceda algo de estranho”, diz.